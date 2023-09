Roma | sorteggi Europa League | le reazioni social

Dopo idi Champions di ieri, oggi è toccato a quelli di Europa League. A Montecarloe Atalanta, entrambe in prima fascia, hanno scoperto le rispettive avversarie nella fase a gironi: i ...Ladel nuovo arrivato Romelu Lukaku dovrà vedersela dunque contro i cechi dello Slavia Praga, i moldavi dello Sheriff Tiraspol e gli svizzeri del Servette FC. L'Atalanta di Gasperini troverà ...Europa League, lapesca lo Slavia Praga, lo Sheriff e il Servette. Per l' Atalanta invece i portoghesi dello Sporting Lisbona, gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Rakow. ...

Europa League: i gironi di Roma e Atalanta Sky Sport

Roma-Milan, match clou della 3.a giornata di Serie A ... Calendario di Champions che non è stato ancora reso noto dopo il sorteggio dei gruppi, quest’ultimo particolarmente impegnativo per il Milan ...Napoli, Lazio, Inter, Milan hanno conosciuto le proprie avversarie nei gironi di Champions, così come Roma e Atalanta in Europa League e la Fiorentina in Conference ...