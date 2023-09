Roma | Solbakken ad Atene per le visite medice con l'Olympiakos

Olaa breve sarà un nuovo giocatore dell'Olympiakos. Come riferisce SkySport l'attaccante ... Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondosenza perdere alcun aggiornamento, rimani ...Un'altra cessione, un'altra plusvalenza: laha chiuso la cessione di Olaall'Olympiacos, il club dove ha lavorato a lungo Lina Souloukou . Ingaggiato a gennaio a parametro zero, saluta dopo 8 mesi per una cifra intorno ai 5 ...Possibile cessione per lain questi ultime ore di mercato. Il club giallorosso potrebbe infatti cedere Ola: per l'esterno norvegese, che in giallorosso da gennaio non ha mai trovato molto spazio e ha totalizzato ...

Mercato Roma, Solbakken va via ma per il difensore Tiago Pinto ha un problema Corriere dello Sport

Nonostante un solo punto nelle prime due giornate, la Roma si presenta con il morale a mille dopo l ... ma con ogni probabilità l'ex El Shaarawy, favorito su Solbakken e Azmoun. Ballottaggi in difesa ...Solbakken saluta Mourinho, infatti, l'attaccante si allontana dalla Roma e i motivi dell'addio sono diversi in questo calciomercato estivo ...