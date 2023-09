Roma | Mou è il solito | bocca cucita dopo il ko col Milan E in campo litiga con Pioli

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nuovo anno, stesse brutte abitudini.la sconfitta con il, la seconda in tre gare, Jose Mourinho ha deciso di non presentarsi ai microfoni...

Rui Patricio 5: Sta diventando una tassa pesante da pagare. Passano sette minuti, ritarda l'... e come legge vuole arriva il problema muscolare che impone a il primo cambio e ... (3 - 5 - 2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Llorente; Çelik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho. MILAN (4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, ...

Diretta Mourinho, il tecnico della Roma non parla dopo il ko con il Milan Corriere dello Sport

La cronaca e il tabellino della gara tra Roma e Milan, valida per la terza giornata di campionato di Serie A 2023-2024 ...Non è bastato l’orgoglio, non sono bastati i venti minuti finali di Lukaku. La Roma ha provato il ribaltone, la rimonta all’ultimo giro d’orologio, ma non ce ...