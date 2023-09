Roma-Milan | Mourinho | “Lukaku non ha allenamenti sulle gambe | vedremo se ci potrà aiutare a gara in corso”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Joseha parlato ai microfoni di Dazn delle condizioni di, appena presentato all’Olimpico, nel prepartita della sfida contro il: “L’ultima partita diè stata a inizio giugno con la nazionale. Non si è mai allenato con la squadra e neanche con il pallone. Ha svolto un allenamento individuale con grande professionalità. Non ha preparazione ma abbiamo bisogno di lui.se ciin. Dobbiamo farlo salire di condizione partita dopo partita. Per noi è molto importante, lo conosco bene e so che gli serve fiducia per dare il meglio”. SportFace.

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le formazioni ufficiali di(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, ...Commenta per primo Il tecnico delStefano Pioli ha parlato a Dazn prima della gara contro la: 'Con questi ragazzi stiamo lavorando insieme da tempo, più si lavora insieme e più si cresce. Calabria Dipende dalla loro uscita ...Commenta per primo Romelu Lukaku si è goduto l'abbraccio dello stadio Olimpico prima della gara dellacontro il: al grido dello speaker: 'È questo il tuo Colosseo, e questo è il tuo popolo' , l'attaccate ha fatto il proprio ingresso dal tunnel accanto alla Curva Sud accompagnato da fuochi ...

Roma-Milan, LIVE ore 20.45, ufficiali: Belotti-El Shaarawy in avanti. Aouar dal 1' ForzaRoma.info

Paulo Dybala dopo aver dato forfait alla Nazionale salta come prevedibile anche la sfida col Milan, assisterà al match dalla tribuna Paulo Dybala non ce l’ha fatta. L’argentino ieri ha comunicato alla ...Intervistato da Dazn a margine della sfida contro il Milan, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato di Romelu Lukaku: "Non si è mai allenato con la squadra, né col pallone. Non arriva ...