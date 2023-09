Roma-Milan | Marelli | «Rigore? Un episodio che farà discutere»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le parole di Lucasull’delin: «Difficile da vedere in live:molto» Lucaha parlato a DAZN dell’del calcio diconcesso ai rossoneri per il contatto tra Rui Patricio e Loftus Cheek. Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «realmente difficile da vedere in live. Il tocco c’è ma mi convince veramente poco l’on field review. Contatto di gioco totalmente casuale. È vero che c’è un impedimento, un contatto basso, ma come vediamo Rui Patricio non guarda mai il calciatore e non può controllare le gambe.chemolto». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...