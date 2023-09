Roma-Milan LIVE 0-1 | rossoneri a caccia del raddoppio

(Di venerdì 1 settembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Carlo Pranzoni inviato) – All’Olimpico,si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio all’Olimpico 4? Prime fasi di studio. Ilfa girare molto il pallone, laattende cercando di colpire in contropiede 5? Occasionissima. Dopo uno scambio con Giroud, Loftus-Cheek entra in area e calcia. Palla ribattuta da un difensore, con Celik che salva all’ultimo a porta vuota 6? Rapuano va al Var per un possibile rigore in favore dei ...

... Stefano Pioli L'allenatore del, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della gara di campionato contro laallo stadio Olimpico: "Stiamo lavorando ...... ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima della partita all'Olimpico contro il. Mourinho ha naturalmente parlato di Romelu Lukaku, l'ultimo arrivato in casa, ...AVAR : Di Vuolo, la moviola 7' - Subito calcio di rigore a favore del. Rui Patricio stende Loftus - Cheek con Rapuano che non interviene in un primo momento. Poi il Var richiama ...

Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Presentazione in grande stile per Romelu Lukaku, colpo del mercato estivo giallorosso. Prima del big match con il Milan il trentenne attaccante belga entra nello stadio ch ...Roma-Milan, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio d'inizio alle 20.45. La Roma ha evitato la sconfitta in otto delle ultime 11 gare casalinghe contro il Milan in Serie A (4V, 4N), ...