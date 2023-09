Roma-Milan | le formazioni ufficiali | Pellegrini e Lukaku in panchina | Dybala in tribuna Pioli non cambia

Commenta per primo(3 - 5 - 2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Llorente; Çelik, Cristante, Paredes, Aouar,...(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus - Cheek, ...Alle 20.45 andrà in scenaallo stadio Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali scelte dei due allenatori Alle 20.45 andrà in scenaallo stadio Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali scelte dei due ...Commenta per primo E' quasi un testacoda, ma siamo appena all'inizio: lacon appena un punto, ila punteggio pieno a sei dopo due partite. 180 minuti non cambiano lo status di questa partita, considerabile a tutti gli effetti il primo big match del campionato ...

Roma-Milan, LIVE ore 20.45, ufficiali: Belotti-El Shaarawy in avanti. Aouar dal 1' ForzaRoma.info

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Dopo lo sbarco a Ciampino del 29 agosto, Romelu Lukaku si è presentato questa sera ai suoi nuovi tifosi. Il club giallorosso aveva dato appuntamento alle 19.30 allo stadio, in ...I giallorossi scendono in campo all'Olimpico contro i rossoneri. Assente Dybala, non compare Pellegrini tra gli undici titolari: in attacco Belotti ed El Shaarawy ...