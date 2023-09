Roma-Milan 0-1 | Giroud sblocca il risultato su calcio di rigore

, rigore per i rossoneri col Var: cosa è successo Bastano una manciata di secondi, al direttore di gara, per decidere: il contatto tra il portiere e il centrocampista delper lui è ...Quando, dopo neppure 10' di gioco, l'arbitro Rapuano assegna il rigore alper il fallo di Rui Patricio su Loftus - Cheek José Mourinho, in un primo momento, resta calmo. Poi, quando il direttore di gara va al Var a rivedere il fallo e concede il tiro dagli 11 metri, ...Nuovo week end di campionato di Serie A. La prima partita, Sassuolo - Verona, si è conclusa 3 - 1. Ora in campo, all'Olimpico, si sfidano( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il tabellino di0 - 1 LIVE: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, ...

Pioli nel pre partita di Roma-Milan tra le altre cose ha commentato anche i sorteggi di Champions League avvenuti qualche giorno fa.EDITORIALE PRIMAVERA MILAN, INTER E JUVE BUONA LA PRIMA... IN UN CAMPIONATO DIVENTATO UNDER 20 Nel segno di Milan Inter e Juve, e’ partito così il campionato Primavera nella… Leggi ...