Roma | la rabbia di Mourinho | il tecnico sceglie il silenzio stampa

(Di venerdì 1 settembre 2023) Josenon parlerà ai giornalisti dopo la sconfitta dellacontro il Milan: la decisione delgiallorosso Josenon parlerà in conferenzae nemmeno alle televisioni. Ildella, come riportato da DAZN, ha deciso di chiudersi neldopo la sconfitta contro il Milan. Possibile che dietro la sua decisione ci sia il contestato rigore con cui il Milan è passato in vantaggio nel primo tempo.

...): Carmelina Iannoni è la figlia di Carmen di Pietro, ha 14 anni e vive a. Si descrive ... Al Collegio, spera di riuscire a gestire la sua. Mahdi Khouya (17 anni, Vienne): Mahdi è nato ...Con enorme disappunto edi chi ha lasciato la propria vettura, per poi ritrovarla ... anche perché la responsabilità legalmente non è da imputare né ad Aeroporti di, la società che gestisce ...... Asl dovrà risarcirla Attualità [ 23/06/2023 ] Lidi e 'parcheggi vietati', ladi gestori e ... si svolgerà il prossimo 9 ottobre alle ore 11:00 presso il salone d'Onore del CONI a

Roma-Milan, la rabbia di Mourinho per il rigore rossonero Corriere dello Sport

Le immagini delle auto distrutte all'aeroporto di Ciampino da alcuni tifosi della Roma che proprio su quelle auto si erano arrampicati per vedere più da vicino l'arrivo di ...ROMA – C’era grande attesa, stamattina, per il clic day dedicato al Bonus Trasporti. L’entusiasmo degli utenti si è però spento in fretta, perché i fondi destinati alla misura di supporto per ...