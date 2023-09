Roma | incidente sul Gra | scontro fra due auto | muore una 85enne

(Di venerdì 1 settembre 2023)– Unmortale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di, dove una donna di 85 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite nel sinistro che ha visto coinvolti due veicoli. Da una prima ricostruzione, l’, alla guida di un’, avrebbe tamponato, per cause ancora in corso di accertamento, un’altra vettura a bordo della quale c’erano invece due persone. Si sono registrati rallentamenti all’altezza del km 19,500 in carreggiata esterna. Sul posto le squadre del 118, Anas e le Forze dell’ordine. (Fonte: Adnkronos)

Non molto lontano, un gravestradale si è verificato nella stessa giornata sul Grande Raccordo Anulare di. La tragedia ha causato la morte di una donna di 85 anni e gravi ferite a due ......o di un gesto volontario ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e all'arrivo dei soccorsi era già deceduto. Pesanti le ricadute sul traffico ferroviario sulla linea Genova -con ...La zona approssimativa in cui si è verificato l'sul Grande Raccordo Anulare diI feriti. I due feriti , un uomo e una donna, sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale ...

Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma: morta una donna anziana e due feriti gravi, traffico in tilt Virgilio Notizie

Roma – Un incidente mortale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove una donna di 85 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite nel sinistro che ha visto coinvolti due veicoli.I dettagli sull'incidente avvenuto in ciociaria sull'A1: traffico pesantemente congestionato, le alternative di viaggio per ridurre l'attesa in coda ...