Roma | cadavere ritrovato in un carello | ancora non identificata la vittima

Era il 9 aprile del 2021 , quando la polizia trovò un altro, un 28enne del Gambia . La ... È successo alla periferia di, a Tor Cervara , al confine tra San Basilio e Prenestino . A ...... Ascolta l'articolo Ritrovato ildentro un carrello della spesa Ildi un uomo di colore è stato trovato intorno alle 13.30 in via Raffaele Costi, nella zona di Tor Cervara a, ...Il tentativo di trascinare il corpo al di fuori delle palazzine per 'eliminare' il problema e scongiurare l'arrivo di polizia, si è rivelato un insuccesso. Il subsahariano trovato in un carrello della ...

Uomo ucciso a Roma, cadavere in un carrello della spesa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

È successo alla periferia di Roma, a Tor Cervara, al confine tra San Basilio e Prenestino ... Era il 9 aprile del 2021, quando la polizia trovò un altro cadavere, un 28enne del Gambia. La palazzina di ...Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un carrello della spesa in Via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara a Roma. La vittima, probabilmente un cittadino di origine africana, sembrereb ...