Roma ancora sconfitta | la decisione di Mourinho

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un punto in tre partite per ladi. Inizio da incubo per i giallorossi che ha portato il portoghese a prendere unaimportante. Inizio da incubo per ladi. Un punto in tre partite per i giallorossi e una squadra che sembra essere molto in difficoltà soprattutto nella fase difensiva dove sono sei gol e quindi una media di due reti subìte a match. Numeri assolutamente allarmanti e non ideali per una squadra che vuole ambire a traguardi importanti. Momento non facile per ladi Mou – Notizie.com – © LapresseLa sosta sembra arrivare al momento giusto. In queste due settimanelavorerà sulla fase difensiva con i giocatori che non saranno impegnati in Nazionale oltre che naturalmente proverà a recuperare Dybala e mettere in ...