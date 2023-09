Roma | a settembre la cultura riparte dal “Patrimonio In Comune”

(Di venerdì 1 settembre 2023)– Ain, il programma di appuntamenti curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Benili e rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari, incontri e cicli di conferenze, ille diCapitale. Occasioni speciali, anche con aperture straordinarie, per scoprire le bellezze e i segreti della città e percorrere itinerari archeologici poco conosciuti accompagnati dagli archeologi e dagli storici dell’arte della Sovrintendenza: da Porta del Popolo alla Chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella, dalla Casina delle Civette di Villa Torlonia al Sepolcreto di via Ostiense, alla dimora rinascimentale del Cardinal Bessarione all’inizio dell’Appia Antica. Per i possessori ...

I pronostici di venerdì 1, in Serie A ci sono due anticipi ma si gioca in tutti i top campionati europei. La terza ...big match numero uno della Serie A '23 - 24 è lo stadio Olimpico di: ...... stasera- Milan apre la terza giornata di Serie A e Romelu Lukaku è pronto a sfidare subito Leao e il Diavolo . Sfoglia la nostra GALLERY per vedere le prime pagine di oggi, venerdì 1...Terza giornata di campionato, ed è subito tempo di big match. Oggi, 12023, allo Stadio Olimpico disi troveranno di fronte la(che ha collezionato 1 punto in due giornate) ed il Milan di Stefano Pioli a punteggio pieno con 6 punti. Le due squadre ...

Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 settembre RomaToday

Vodafone con l'inizio di settembre non vuole lasciare spazio alla diretta concorrenza nell'ambito della telefonia mobile. I clienti che optano per il provider ...Una guida con tutti gli eventi da non perdere nella nostra regione per scoprire i borghi ricchi di storia e tradizioni ...