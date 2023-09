Rocky Marciano |  mito invincibile tra pugni senza tempo e un record

Invitato in Italia per assistere ad una riunione pugilistica,ne approfitta per spostarsi da Roma a Ripa Teatina , il borgo abruzzese da dove tanto tempo prima il padre era partito per gli Stati Uniti in cerca di fortuna. Da anni l'eroe degli ...The Rock. La Roccia. Oggi sarebbe Iron Man. Nacque un secolo fa. Quando le fragilità non erano di moda, quello che contava era restare in piedi. Lui ci riuscì: 49 incontri, 49 successi, 43 prima del ...RIPA TEATINA " Cento anni della nascita di, l'indimenticato pugile americano figlio di emigranti italiani, peso massimo imbattuto con il record di 49 - 0, diventato mito e leggenda dello sport mondiale. Una ricorrenza che la ...

Rocky Marciano, 100 anni fa nasceva il mito: il viaggio in Italia, la visita alla ‘sua’ Ripa… Il Fatto Quotidiano

Invitato in Italia per assistere ad una riunione pugilistica, Rocky Marciano ne approfitta per spostarsi da Roma a Ripa Teatina, il borgo abruzzese da dove tanto tempo prima il padre era partito per g ...La grandezza di Rocky Marciano in un numero: 49 incontri, 49 vittorie. Una dannazione per chi ha provato a raggiungerlo. Sul ring per 240 round prima del ritiro "intelligente" ...