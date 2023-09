Rocky Marciano | 100 anni fa nasceva il mito | il viaggio in Italia | la visita alla ‘sua’ Ripa Teatina e l’amore per la porchetta

(Di venerdì 1 settembre 2023) Invitato inper assistere ad una riunione pugilistica,ne approfitta per spostarsi da Roma a, il borgo abruzzese da dove tanto tempo prima il padre era partito per gli Stati Uniti in cerca di fortuna. Dal’eroe degli americani ha il desiderio di andare a scoprire le sue radici, già nel 1943 quando si trovava in Galles con l’esercito statunitense aveva scrittosorella una lettera piena di nostalgia per una terra di cui aveva sentito tanto raccontare in famiglia. Nel 1964 il sogno si realizza. Aaccolgono il campione, di cui il primo settembre ricorre il centenario della nascita, con tutti gli onori del caso. Gli preparano unatalmente buona che quando ...

RIPA TEATINA " Cento anni della nascita di, l'indimenticato pugile americano figlio di emigranti italiani, peso massimo imbattuto con il record di 49 - 0, diventato mito e leggenda dello sport mondiale. Una ricorrenza che la ...Ripa Teatina. La Regione Abruzzo e il Comune di Ripa Teatina, in collaborazione con la casa editrice Lab FDG, il comitato del Festivale la Pro Loco, celebreranno il Centenario della nascita di, l'indimenticato pugile americano figlio di emigranti italiani peso massimo imbattuto con il record di 49 - 0, ...

