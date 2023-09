Gianlucaincontrerà gli allenatori di Serie A4 settembre al Centro Var a Lissone: ad annunciarlo lo stesso designatore arbitrale a Coverciano dove è in corso di svolgimento il raduno dei ......per assistere alle gare casalinghe di campionato della Vigor Senigallia sono in vendita da. ... Sampaolesi, Scortechini, Ortolani, Garuti, Arsendi, Felicissimo, Ginesi,, Branchesi, D'...Conche lo aveva già designato come IV in Sassuolo - Roma. Ora un ulteriore passo in avanti, ... RUTELLA VAR: CHIFFI AVAR: MARINI SALERNITANA " UDINESE28/08 h. 18.30 ...

Rocchi, lunedì l'incontro con gli allenatori di Serie A Tiscali