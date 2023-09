Rocchi | ' Gli arbitri non sono infallibili Tre così non li voglio perdere'

Il designatore arbitrale Gianlucaspiega l'operato degli arbitri durante Juventus - Bologna, ammettendo ...A distanza di giorni dall'episodio del mancato rigore al Bologna nella partita contro la Juventus, il designatore degli arbitri Gianluca, non nasconde la faccia e ammetteerrori commessi dagli arbitri nelle sfide del passato week end, diffondendo anche l'audio tra il direttore di gara Di Bello e la sala Var in cui è stata ...ha poi chiarito il meccanismo del voto in caso di check Var: 'Ho letto che penalizziamo l'... Infine il designatore ha lanciato un appello riguardo agli immediati post partita, quando con...

Juve-Bologna, ecco l'audio tra Di Bello e il Var. Rocchi: "Check superficiale. Gli altri rigori Non c'erano" La Gazzetta dello Sport

L’audio del Var di Juve-Bologna sul contatto Iling-Ndoye è stato reso pubblico dall’AIA durante un incontro a Coverciano. Cominciato il campionato sono cominciate… Leggi ...Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha commentato gli episodi incriminati dell'ultimo week end, tra cui il contatto tra Iling e Ndoye ...