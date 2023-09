Rocchi e il rigore non dato da Di Bello ' errore di valutazione'

... al centro tecnico federale di Coverciano durante il raduno della Can, tornando sul caso della direzione di gara di Juventus - Bologna e sulnon dato ai rossoblù. Perè stato un errore ...''Quando ho visto quell'episodio ho pensato subito che c'era ungrosso come una casa - ha proseguito- Il fatto è che Di Bello, che pure ha 150 presenze in A, ha visto arrivare insieme ...non chiaro, il Var ha deciso di non intervenire. Partiamo però dal principio e da quell'... Gianlucalo aveva promesso ed ha accontentato tutti rendendolo di dominio pubblico. Nel ...

Juve-Bologna, ecco l'audio tra Di Bello e il Var. Rocchi: "Check superficiale. Gli altri rigori Non c'erano" La Gazzetta dello Sport

Una decisione presa con troppa fretta per il designatore Rocchi. "Una revisione troppo poco accurata - dice nel corso del raduno degli arbitri a Coverciano - ...Rocchi una volta terminato il filmato spiegherà così che ... Più netto invece il giudizio sui due rigori contestati dalla Juventus: “Non è rigore né il primo né il secondo di quelli chiesti dai ...