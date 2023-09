RKC Waalwijk vs PSV Eindhoven – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il PSVtorna in campo in Eredivisie dopo una settimana di pausa con la trasferta di sabato 2 settembre sera contro l’RKC. Il campionato ha concesso al PSV una pausa per concentrarsi sulla recente qualificazione alla Champions League con i Rangers, e la cosa ha funzionato a meraviglia, visto che il PSV ha rimediato agli errori della scorsa stagione per progredire. Il calcio di inizio di RKCvs PSVè previsto alle 20 Anteprima della partita RKCvs PSVa che punto sono le due squadre RKCL’annullamento dell’incontro previsto con il Go Ahead Eagles ha fatto sì che il PSV fosse fresco per il secondo turno in casa dei Rangers, mercoledì, e ne ha approfittato. Dopo il pareggio per 2-2 a ...