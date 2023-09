Rivalutazione Pensioni 2023 2024 | il Governo pensa a nuovi tagli

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nei giorni scorsi, in un nostro articolo abbiamo accennato alla possibilità che ilMeloni intervenga sulladelle, riducendo l’importo previsto per gennaio. Oggi, sono emerse le prime conferme poiché, secondo quanto riportato da Repubblica, ilavrebbe richiesto all’INPS di condurre simulazioni al fine di valutare l’entità dei risparmi ottenibili attraverso la riduzione dell’indicizzazione. Queste risorse sarebbero destinate a sostenere un pacchetto di riforme che comprende la conferma della Quota 103 e l’estensione dell’Ape sociale, che potrebbe essere ampliata anche per includere le lavoratrici in sostituzione delle beneficiarie dell’Opzione Donna.: ...

Per svolgere questo processo è bene conoscere i calcoli da eseguire e le variabili che possono modificare la cifra finale come l'inflazione e i coefficienti die perequazione annua. ...Non ho timore nel definire la ridottadelleall'inflazione la rottura di un patto da parte dello Stato, perché quei "nababbi" non solo hanno pagato le tasse per una vita, ma ...A inizio anno, infatti, ladelleavrebbe dovuto essere calcolata in percentuali diverse e maggiori rispetto a quanto avvenuto, considerando le modifiche decise dal governo. Le ...

L'inflazione rallenta, ma non per i pensionati: il governo pronto a bloccare la rivalutazione delle pensioni (di C. Scozzari) L'HuffPost

Ma ora cosa accadrà di preciso Scopriamolo insieme. La rivalutazione delle pensioni minime che aveva caratterizzato i primi giorni di Luglio aveva fatto ben sperare. Ora, però, le prospettive ...Pensioni news: piovono conferme sul nuovo taglio della rivalutazione che potrebbe servire per aumentare le pensioni minime.