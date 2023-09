Ritrovata la 53enne scomparsa dopo incidente stradale

... mercoledì 23 agosto, la formazione guidata dallo staff tecnico di coach Matteo, si è... Tragico incidente nella notte,trovato senza vita accanto alla sua moto nei pressi di Lusurasco ...La tragedia è accaduta questa mattina intorno alle 5, quando lo stessoha chiamato il 112 per avvertire che stava per suicidarsi. La madre, intanto, è statasenza vita nella camera ...... nel dipartimento della Mosella, in Francia: unaè stata trovata all'interno di un'... che ha dato conferma di quanto reso noto da Rmc, la donna è stataall'interno di una stanza, era ...

Val Grande, ritrovato sano e salvo l'escursionista 53enne laRegione

Per Matteo Colaninno attesa la nomina a presidente esecutivo di Piaggio e Immsi. Michele Colaninno è in arrivo la nomina a ad in Piaggio ...Arrestati padre e figlio nell’Agrigentino dalla polizia, trovati in possesso di mezzo chilo di droga e materiale per fare le dosi ...