Rissa tra ragazzine finisce nel sangue | diciottenne accoltellata al busto

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Una ragazza di 18 anni è stata ferita a coltellate da una coetanea nel corso di un litigio avvenuto in una piazza centrale di Orta Nova, nel Foggiano. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, ieri sera, le due, dopo essersi date un appuntamento hanno iniziato una violentaper futili motivi fino a quando una ragazza ha estratto un coltello colpendo l'altra due volte al. La vittima si è recata alla Guardia medica per farsi medicare ma i medici hanno disposto il suo trasferimento al policlinico Riuniti di Foggia dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Ancora in corso le indagini dei militari per trovare il coltello utilizzato per il ferimento e per individuare l'autrice dell'aggressione.

FOGGIA - Una rissa tra due ragazzine finisce nel sangue, ieri sera una giovane di sedici anni è rimasta ferita, secondo alcune indiscrezioni, ...Sul posto i militari per i rilievi del caso. Si cerca di risalire alle esatte cause del litigio. Il fatto è accaduto in pieno centro, alle spalle della piazza principale del paese ...