Inutile sottolineare che i fan rossoneri non si sarebbero mai aspettati la cessione diin ... Sua e di chi Di". Ma c'è chi è decisamente più severo nei suoi confronti: "All'ultima domanda ...TIl portale Tuttomercatoweb riporta le parole di Beppe, agente di Sandro, in merito alla trattativa in dirittura d'arrivo che segnerà il passaggio del suo assistito dal Milan al Newcastle per 70 milioni di euro più bonus: "Sandro è tranquillo, ...... ma con i rossoneri pronti a prenderlo per sostituire Sandrodiretto verso il Newcastle . In ... "Ho chiesto al mio procuratore Giuseppedi avvisarmi solo quando è quasi tutto fatto e così ...

Riso: “Tonali ha scelto di andare in Premier League, la NBA del calcio” Pianeta Milan

L'agente Riso ha parlato di alcuni assistiti che hanno cambiato squadra in questo calciomercato: nella lista anche Tonali, Colombo e Frattesi.Le parole del procuratore Giuseppe Riso su Buongiorno e Pellegri in occasione della chiusura del calciomercato ...