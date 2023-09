Retroscena Lazio | Felipe Anderson adesso è un caso | il nodo della scadenza

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il paradosso di Lotito:a zero punti, due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, nell'estate in cui ha investito di più. Un centinaio di milioni , sostiene, conteggiando i rinnovi dei ...

Se questi tre giocatori venissero acquistati a titolo definitivo tra un anno, laincasserebbe altri 21 milioni . Dipenderà da come renderanno e dalle intenzioni dei club a cui sono stati girati.Unche ricostruisce l'acquisto di Guendouzi , trattativa impostata in montagna quasi venti giorni fa, dopo che Sarri aveva rinunciato a Sow, ritenuto poco adatto al 4 - 3 - 3 della, ...Commenta per primo Il Messaggero oggi in edicola scrive che inizialmente nei piani del club biancoceleste c'era l'idea di acquistare Christos Mandas dall'Ofi Creta e lasciarlo in prestito in Grecia, ...

Retroscena Lazio, Felipe Anderson adesso è un caso: il nodo della ... Corriere dello Sport

Secondo alcune indiscrezioni, l’investimento su Isaksen prelude al mancato rinnovo del brasiliano, lasciato (al momento) in scadenza ...La Lazio ha investito 16 milioni in Danimarca per prendere Isaksen, classe 2001, appena un anno in più definitivo di Cancellieri, 18 gol nell’ultima stagione con il Midtjylland: in Europa League aveva ...