Renzi | “Il Pd fa il referendum contro il Jobs Act | imbarazzante”

"Il Jobs Act ha creato oltre un milione di posti di lavoro, ha aumentato la stabilità e non il precariato, ha abbassato le tasse sul lavoro. Chi lo mette in discussione? Chi vuole vivere di sussidi come i 5 Stelle. Il Pd ha votato il Jobs Act e ora fa un referendum contro il Jobs Act. Provo imbarazzo per chi nel Pd non ha il coraggio di alzare la voce contro questa scelta masochista. Il Partito Democratico che smette di essere riformista per diventare la sesta stella del grillismo fa venire un tuffo al cuore". E' quanto scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua enews.

ROMA - "Il Jobs Act ha creato oltre un milione di posti di lavoro, ha aumentato la stabilità e non il precariato, ha abbassato le tasse sul lavoro. Chi lo mette in discussione?" La segretaria del Pd Schlein non ha detto chiaramente se il Pd sosterrà o meno un eventuale referendum per abolire il Jobs Act, proposto da Landini.