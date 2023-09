Renzi festeggia la sua «e-news» n° 900 e attacca Fdi | «Che imbarazzo quella passerella organizzata a Caivano per Meloni»

(Di venerdì 1 settembre 2023) «E siccome siamo a quota 900 e, fatemi dire grazie a chi mi sopporta da tanti anni. Siamo un modello diletter, forse un po’ noiosa, ma costante. Ed è nata una comunità con queste 900 e». Matteoè galvanizzato dal traguardo raggiunto: negli ultimi anni, ha recapitato nelle caselle di posta di migliaia di sostenitori ben 900 mail. Solo qualche breve interruzione, ma contenuti che, puntualmente, rimbalzano sui principali organi di stampa. «Avervi a fianco è un grande dono», dice agli iscritti. E poi parte con i classici attacchi ai partiti rivali. Il primo è al Partito democratico e al Movimento 5 stelle sul Jobs Act: «Ha creato oltre un milione di posti di lavoro, ha aumentato la stabilità e non il precariato, ha abbassato le tasse sul lavoro. Chi lo mette in discussione? Chi vuole vivere di sussidi ...

In chiusura,torna a festeggiare il risultato della sua newsletter: "Non la faccio troppo lunga che ci sono 900 candeline da festeggiare. E soprattutto inizia il percorso verso la enews numero ...Dal gruppo Avsanche Nicola Fratoianni, parlamentare eletto alla Camera e segretario di ... Mentre il fondatore di Italia Viva Matteoinsiste con la sua proposta sulla partecipazione dei ...Se a fine anno scolastico siimprovvisando battaglie di gavettoni d'acqua, la reazione ... Ma è il senatore Matteoa dare nuovo impulso al dibattito estivo. Prima di congedarsi per la ...

Renzi festeggia la sua «e-news» n° 900 e attacca Fdi: «Che ... Open

Il Partito Democratico è ancora fermo lì. Con quelli di Schlein che vogliono le segreterie dove sono esclusi, mentre quelli di Bonaccini spingono per trovare ...La prima kermesse regionale del partito davanti al Mandela Forum . Alleanze e affondi: il senatore pronto a dettare la linea . In bilico fra l’accordo con il Pd e la corsa in solitaria per le città. .