Renminbi e mattone | Pechino prova a frenare la caduta Basterà?

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempi di tensione nell’Impero di Mezzo. Venerdì il governo cinese ha messo in campo un’altra serie di misure per ridare fiducia al mercato. Tra le preoccupazioni su più fronti – disoccupazione in aumento, rischio deflazione, domanda anemica e fuga di capitali esteri – spiccano quelle per il settore immobiliare: mercoledì, dopo aver annunciato un crollo da sette miliardi di dollari in un semestre (a fronte di debiti immensi), il gigante delCountry Garden ha ammesso che rischia il default. Nei giorni scorsiaveva già autorizzato un pacchetto di azioni tempestive per tamponare i problemi economici, tra cui un maxi-fondo da quasi 150 miliardi di dollari per incoraggiare investimenti e consumi e misure a sostegno del mercato immobiliare. Ma evidentemente non sono bastate, tanto che la Banca Popolare Cinese ha dichiarato venerdì di voler ...