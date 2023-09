Reddito | Tajani | non temo tensioni sociali

(Di venerdì 1 settembre 2023) "Non credo ci siano le condizioni per delle. Se poi qualcuno vuole strumentalizzare una vicenda se ne assume le responsabilità. Prevalga l'interesse nazionale, non agitando la piazza".

Così il vicepremier e leader di Fi Antonioin conferenza stampa nella sede del partito. "Il ... Ilè uno strumento superato. Nessuna preoccupazione per tensioni sociali e la ......incognite europee sull'esito del negoziato sul nuovo patto di stabilità con il vicepremier... che parla di furia ideologica di Meloni come un robin hood al contrario per l'addio aldi ..."Nessun Paese del Continente, neppure i maggiori per dimensioni o, può pensare a un futuro ... del ministro degli esteri Antonioe del commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni.

Una serie di minacce social contro Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza, fanno crescere a Palazzo Chigi l'allerta sul clima che potrà ...