Reddito di cittadinanza | cosa cambia per gli orfani grillini | ecco come trovare lavoro

(Di venerdì 1 settembre 2023) È pronta a partire la piattaforma per l'impiego che manderà in pensione l'Assegno diper tutti quelli trai i 18 e i 59 anni che secondo l'Inps sono “occupabili” ma che non sono mai stati intercettati dai Centri per l'impiego o dalle agenzie per il. Ieri la titolare del dicastero per il, Marina Calderone, ha spiegatofunzionerà il meccanismo per condurre alla formazione (e quindi si spera ad un), centinaia di migliaia di persone che per anni hanno atteso la chiamata dei famosi navigator ma sono rimasti a casa senza neppure poter rifiutare una proposta di. FORMAZIONE Il cuore del meccanismo messo in piedi in questi mesi si basa sull'avvio da domani, 1 settembre, del nuovo “Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl)”. ...

... a Napoli scendono in piazza contro l'sms che comunica la sospensione deldi. Tafferugli, scontri con la polizia, un gran subbuglio per protestare contro la scandalosa negazione ......di Paolo Baroni per 'La Stampa' scontri alla manifestazione per il rdc a napoli Da domani inizia ufficialmente il conto alla rovescia che porterà alla cancellazione deldi. ...L'AQUILA - 'La Siisl consentirà a coloro che si trovano in uno svantaggio economico, disoccupati, o agli ex percettori deldiche rispettano determinati requisiti, di poter ricevere il nuovo sostegno economico da 350 euro e di procedere con l'iscrizione alla formazione finalizzata all'inserimento ...

Al via il nuovo Supporto formazione e lavoro, possono farne richiesta i cittadini fra i 18 e i 59 anni. Chi è in fragilità ...Oggi parte il nuovo portale per agevolare la formazione e l’incontro fra domanda e offerta di impiego. Il ministro: «No agli slogan sul reddito di cittadinanza ma aiuteremo chi perderà il sussidio» ...