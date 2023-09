Rania di Giordania in jeans per i suoi 53 anni La foto con Rajwa apre la sfida

Leggi su dilei

(Di venerdì 1 settembre 2023)diè da sempre considerata una delle Regine più eleganti e sofisticate al mondo. E per i53non si smentisce. Anche con un semplice paio diè in grado di dare una lezione di stile. Ne è consapevole sua nuora, neosposa del Principe Hussein e destinata a succederle. La tuta dial compleanno didiNon è dunque un caso che, da quando è convolata a nozze con l’erede al trono di, abbia deciso di mantenere un tono basso e discreto che guarda in modo complice alla inarrivabile suocera. E così al compleanno della Regina, che il 31 agosto ha spento 53 candeline, ha deciso di presentarsi con una semplicissima tuta ...