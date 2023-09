RaiNews schierata con l’Ucraina contro la Russia | tra odi ed elogi a Zelensky la tv di Stato diventa “Tele-Kiev” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Non è la Rai. E infatti è “”. Tra odi eda Volodymyrè apertamenteconnel conflitto nell’Europa dell’Est. E non fa nulla per nasconderlo. Anzi. Vediamo qualche titolo. “Pace insostenibile senza Donbass e Crimea”. “: pronti allaffen