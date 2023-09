Rafa Mir Milan Sky | saltato Daka si vira su un nuovo attaccante

(Di venerdì 1 settembre 2023)Mirl’arrivo diil club rossonerosu un: tutte le ultimissime novità Problemi di tempistiche per l’acquisto die così, ilcon tutta decisione suMir. Il club rossonero ha deciso di puntare sullo spagnolo del Siviglia,nome delle ultime ore per andare a rinforzare il reparto offensivo. Dal canto suo, il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento. Lo riporta Sky Sport.

Commenta per primo Sette anni dopo aver lasciato il Mestalla per il Camp Nou, Paco Alcácer potrebbe tornare al Valencia. Dopo aver escluso pubblicamente l'arrivo didal Siviglia, il club si è lanciato isu di lui per accontentare l'allenatore Rubén Baraja. Tra le opzioni al vaglio c'è il ritorno dell'ex attaccante ex Borussia Dortmund e Villarreal.Commenta per primo Il Bologna per l'attacco pensa a, punta spagnola del Siviglia .Commenta per primo La firma dispinge Samu Castillejo lontano dal Valencia : come riferisce Relevo , è previsto un incontro tra l'ex Milan e il club spagnolo per risolvere il contratto e ascoltare le offerte. Una è ...

Sky - Milan, in chiusura la trattativa per Rafa Mir: c'è l'ok del giocatore e del Siviglia Milan News

L’Inter chiude il colpo Davy Klaassen dall’Ajax a costo zero, lo scrivono Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio. Il centrocampista sarebbe già a Milano per completare le visite mediche, firmerà un ...Rafa Mir Milan, saltato l’arrivo di Daka il club rossonero vira su un nuovo attaccante: tutte le ultimissime novità Problemi di tempistiche per l’acquisto di Daka e così, il Milan, vira con tutta deci ...