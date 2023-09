Rafa Mir a un passo dal Milan

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il mancato arrivo di Taremi ha costretto i rossoneri a virare velocemente su un altro obiettivo e la scelta è ricaduta, dopo i problemi di tesseramento per Daka del Leicester, sull’ attaccante spagnolo del Siviglia,Mir, che si avvia a ricoprire il ruolo di vice Giroud. ILIN CHIUSURA PERMIR Sono ultime ore di mercato molto concitate in casa rossonera. Quando sembrava tutto fatto per l’arrivo di Daka dal Leicester, primo profilo individuato dopo la rottura con Taremi, ecco un altro colpo di scena. Le difficoltà di tesseramento del zambiano, in quanto extracomunitario, hanno indotto la dirigenza dela cambiare obiettivo aprendo con il Siviglia una trattativa per assicurarsi il giovane spagnolo. L’offerta è di circa 15 milioni, di cui per il prestito e 13 per il diritto di riscatto. L’ ...

... la dirigenza rossonera ha optato per un'ulteriore esperienza formativa in prestito andando a reperire un altro profilo sul mercato, individuato un. Il colpo rappresentato da Colombo ...15.55 - Nella trattativa con il Siviglia per, il MIlan ha provato a inserire anche Divock Origi , trovando una risposta negativa da parte del club spagnolo. 13.55! - In alternativa,..., centravanti in forza al Siviglia, è ad un passo dal trasferimento al Milan: ultimi dettagli prima della chiusura dell'affare La spasmodica ricerca attuata Diavolo nella ricercare l'...

Rafa Mir, il Siviglia dice no alla proposta del Milan La Gazzetta dello Sport

Il naufragio dell'affare Taremi non ha cambiato i piani del Milan per l'attacco. Serve un altro nove, a maggior ragione con la cessione di Lorenzo Colombo al… Leggi ...Il Milan cerca l’attaccante e guarda in Spagna, l’Inter piazza il colpo. La Juve osserva senza l’ossessione di fare movimenti. Per la Lazio spunta la suggestione dal Manchester United. Zapata saluta l ...