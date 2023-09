“Qui con me | sul palco” LDA | pubblico incredulo | nessuno si aspettava di vederli insieme

(Di venerdì 1 settembre 2023) Gigi D’Alessio, il gesto del figlio Luca davanti a tutti. Fan in numero sempre crescente per il giovane talento che sta conquistando il panorama della musica italiana. Stiamo parlando proprio di LDA che, dopo la partecipazione al talent show di Maria De Filippi, ha decisamente cavalcato l’onda del successo fino a oggi. Il quartogenito del cantante, nato dalla precedente relazione con Carmela Barbato, ha conquistato la scena con un gesto molto preciso. Il motivo è presto spiegato in un video. Il video di Luca D’Alessio diventa virale. Come ormai è noto, il cantante napoletano Gigi D’Alessio nel corso degli anni è diventato papà per ben cinque volte. I figli sono frutto di ben tre relazioni diverse: Claudio, Ilaria e Luca nati dal matrimonio con Carmela Barbato, Andrea nato dall’amore con Anna Tatangelo e, infine, Francesco arrivato dalla storia con Denise Esposito. Leggi anche: ...

Entro la fine della prevendita di Borroe, $ROE dovrebbe raggiungere 0,040 dollari,un aumento ... Per saperne di più su Borroe ($ROE) clicca: Visita la prevendita di Borroe - Unisciti al gruppo ...Ma se anche De Luca ha detto chelo Stato non si è mai visto. Dovevo starmenele mani in mano". La verità contro il pregiudizio. Il pragmatismo contro l'ideologia. In poche parole il prete ......per imbarcarsi nella sezione internazionale del tour che la porterà daall'anno prossimo a girare il Sudamerica, il Giappone, l'Australia e l'Europa (arrivando anche a Milano, a San Siro ,...

Stupro Caivano, Meloni assicura: «Tutti i ministri saranno qui con ... Open

Aiper ha presentato all'IFA 2023 di Berlino il nuovo Surfer S1, che pulisce la superficie dell'acqua. Ma porta anche la linea Seagull ...Quanto ha speso il Comune per l’estate del Summer Festival «Come ho già avuto modo di spiegare in interviste pubbliche rilasciate anche al Mattino, e come è ...