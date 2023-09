Quel filo che unisce la capretta uccisa ad Anagni e lo stupro del branco di Palermo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ieri leggevo con raccapriccio – il raccapriccio è il sale del notiziario quotidiano – la cronaca del fatto di. Il fatto è lapresa a calci da due ragazzi di minor età, incitati dal contorno di amici e di telefoni impegnati a fare il video, fino alla morte della, che ci ha messo un po’. “Non pensavamo che l’animale morisse”, hanno detto secondo la cronaca. E: “Eravamo ubriachi, non ci siamo resi conto di che cosa stavamo facendo”. Vincendo il raccapriccio, ho due osservazioni. La prima, che probabilmente è vero che i ragazzi erano ubriachi, ma è senz’altro vero che lanon aveva bevuto, né si era procurata altri modi per uscire di sé e rischiare di trovare il lupo. In generale, caprette e pecorelle sono pressoché gli unici esseri viventi che rischiano di imbattersi nel lupo, a differenza ...

