Quando giocherà Natan? Garcia ha deciso | la partita

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza della situazionee di un suo possibile debutto in campionato. Nei primi giorni roventi del mese di agosto il Napoli ufficializza l’acquisto diBernardo de Souza, meglio noto come. Difensore centrale brasiliano, classe 2001, è stato acquistato dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale (fino al 2028) da circa 1,2 milioni a stagione con la maglia azzurra. Tutte le prime sensazioni del popolo partenopeo portavano al vedere in campo l’erede di Kim (ceduto al Bayern Monaco).nelle prime due giornate di Serie A non ha trovato spazio, fin qui il difensore centrare brasiliano è ancora a zero minuti giocati e tutto il popolo napoletano sta aspettando il suo esordio con la casacca azzurra. Nelle prime due uscite di ...