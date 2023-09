Quando gioca l’Italia la finale per il terzo posto agli Europei di volley? Calendario | programma | orario | avversaria | tv

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023)giocherà laper il2023 difemminile. Le azzurre scenderanno in campo domenica 3 settembre (ore 16.00) a Bruxelles (Belgio) per cercare di conquistare la meda di bronzo e salire sul podio continentale per la terza volta consecutiva, dopo ildel 2019 e la vittoria del 2021. La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Turchia per 3-2, dopo essere stata in vantaggio per 2-1 e 18-14: le Campionesse d’Europa uscenti hanno davvero accarezzato la qualificazione all’atto conclusivo, salvo poi risvegliarsi dal sogno sotto i colpi dell’indemoniata Melissa Vargas.affronterà la perdente del confronto tra Serbia e Olanda. Tutto lascia ...