A sua volta,ha elogiato Japarov per "fare molto per tutelare la posizione della lingua russa in Kirghizistan". L'inaugurazione è avvenuta in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico in ...Questa presenzail suo rientro sulla scena internazionale dalla quale era stato escluso a ... Il presidente siriano è tutt'ora un grande alleato di, al punto di non averne mai condannato ...Il presidente russo Vladimir, parlando in una chiamata virtuale, ha affermato che l'... Il nuovo ordine globale L'inclusione dell'Arabia Saudita e dell'Iran nei BRICSun territorio ...

Putin inaugura (da remoto) tre scuole in lingua russa in Kirghizistan ... Il Sole 24 ORE

Roma, 1 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato all'inaugurazione di tre nuove scuole di lingua russa in Kirghizistan durante un incontro da remoto con il presidente ...Fermenti nel nuovo ordine internazionale. L’allargamento dei Brics: un nuovo ordine alternativo a quello a monopolio occidentale