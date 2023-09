Putin agli studenti | La Russia è invincibile

(Di venerdì 1 settembre 2023) A un incontro organizzato per la riapertura delle scuole e mentre la guerra in Ucraina prosegue, il presidente russo Vladimirha dettoche lanon si può sconfiggere. Facendo ...

A un incontro organizzato per la riapertura delle scuole e mentre la guerra in Ucraina prosegue, il presidente russo Vladimir Putin ha detto agli studenti che la Russia non si può sconfiggere. Facendo riferimento alla Seconda Guerra Mondiale, Putin ha affermato: "Siamo assolutamente invicibili e lo siamo oggi"."Capisco ..."La Russia è invincibile". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin rivolgendosi a un gruppo di scolari per il primo giorno di scuola.

In una lezione agli studenti sul tema 'Parlare di quello che e' importante', Putin ha citato le lettere scritte durante la Seconda guerra mondiale da suo nonno a suo zio, che combatteva al fronte.