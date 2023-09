(Di venerdì 1 settembre 2023) ROMA – A un incontro organizzato per la riapertura delle scuole e mentre la guerra in Ucraina prosegue, il presidente russo Vladimirha dettoche lanon si può sconfiggere. Facendo riferimento alla Seconda Guerra Mondiale,ha affermato: “Siamo assolutamente invincibili e lo siamo oggi”. “Capisco perché abbiamo vinto durante la Grande guerra patriottica (Seconda guerra mondiale, ndr). È impossibile vincere questo tipo di nazione con questo genere di attitudine. Siamo assolutamente invincibili. E lo siamo oggi”. L'articolo L'Opinionista.

