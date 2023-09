Puglia | basta Caraibi del Salento! Più a nord esiste un vero paradiso | dove il mare è incredibile | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 1 settembre 2023), non ci sono solo idel Salento: ecco un posto davparadisiacoilsecondo la testimonianza di unaLa, situata nel sud-est dell'Italia, è una regione straordinaria che offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori. Nel contesto del Salento, spesso soprannominato il "d'Italia" per la sua bellezza e il suocristallino, ci sono molte attrazioni uniche da scoprire come spiagge mozzafiato. La costa salentina offre acque cristalline e spiagge di sabbia dorata che si estendono per chilometri. Località come Punta Prosciutto, Porto Cesareo e Santa Maria di Leuca sono mete imperdibili per chi ama ile il sole. Il Salento, ...