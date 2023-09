Psg | preso Kolo Muani dall’Eintracht per 90 milioni

I campioni di Francia piazzano il colpo in extremis Colpo del Paris Saint Germain alla chiusura del mercato. Il club campione di Francia prende dall'Eintracht Francoforte Randal Kolo Muani. Nelle ...Colpo del Paris Saint Germain alla chiusura del mercato. Il club campione di Francia prende dall'Eintracht Francoforte Randal Kolo Muani. Nelle casse del club tedesco un totale di 90 milioni di euro. ...Rossoneri nel gruppo di fuoco con, Borussia e Newcastle dell'ex Tonali . Campioni d'Italia col Real ma le altre due sono facili: Braga e Union Berlino (che haBonucci ). Inzaghi sereno contro Benfica e Salisburgo. Lazio: ...

Ola Solbakken sta per diventare un giocatore dell'Olympiakos: l'attaccante della Roma, per Sky Sport, una volta finite le visite mediche, arriva firma. Operazione da 1.5 milioni di prestito. Il Psg, avversario del Milan in Champions, ha chiuso il mercato con il botto. Il club parigino ha trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte