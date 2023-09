Provedel | «Domani servirà una partita perfetta | sfruttando le mancanze del Napoli»

(Di venerdì 1 settembre 2023) In vista della gara di campionato contro il, il portiere della Lazio, Ivanè stato intervistato dai canali ufficiali della società ai quali ha fatto il punto dell’attuale situazione della squadra. «una, dovremo fare al meglio tutto ciò che ci verrà chiesto dal mister per poter portare a casa punti,quelle che sono ledel. Le sconfitte contro Lecce e Genoa ci hanno insegnato che il campionato è equilibrato e che se non sei al top puoi perdere punti con chiunque. Ora bisogna pedalare a testa bassa e intraprendere un cammino positivo. Ogniè a sé, loro sono i campioni d’Italia e sono tra le squadre favorite, ma noi non dobbiamo avere ...

Commenta per primo Alla vigilia di Napoli - Lazio, Ivanha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali dei media biancocelesti. Queste ...giochiamo contro i campioni in carica,...la conferenza di presentazione ma prima la lista dei preconvocati per la gare contro ... Poi potrebbe avere una chance Vicario e uno tra Carnesecchi e. In difesa, ' il c.t. si terrà ...Nel pomeriggio diè attesa la sua prima lista. Si è consultato con il suo nuovo staff ... compresi i quattro portieri: forse i soliti, ovvero Donnarumma, Meret, Vicario e. In difesa out ...

Napoli-Lazio, Provedel: “Servirà la gara perfetta. La Champions e i nuovi…” Cittaceleste.it

In vista della gara di campionato contro il Napoli, il portiere della Lazio Ivan Provedel è stato intervistato dai canali ufficiali della società ai quali ha fatto il ...Alla vigilia della partita di domani tra i partenopei e i biancocelesti, il portiere interviene ai microfoni dei canali ufficiali del club ...