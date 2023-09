Progetto Rinataa | giovedì l’evento finale a Morcone

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo scenario di riferimento settoriale delfinanziato dal GAL TAMMARO “Terre dei Tratturi”, interessa un’area appenninica del Sannio beneventano, di particolare pregio dal punto di vista paesistico-ambientale e caratterizzata da importanti aspetti strettamente legati all’agricoltura. Più in particolare il bacino idrografico dell’Alto Tammaro, che occupa la porzione settentrionale della Provincia di Benevento estendendosi fino al Molise dove, dalla Sella di Vinchiaturo, ad una quota di circa 558 m s.l.m., ha origine il Fiume Tammaro. Com’è noto i territori agricoli si caratterizzano per la specificità delle risorse dell’ambiente fisico e, quindi, il loro sviluppo sostenibile non può prescindere dalla corretta conoscenza delle predette risorse e, tra queste, suolo ed acqua in modo particolare. Obiettivo del ...