Previsioni meteo | nel weekend arriva l’anticiclone Bacco | torna il sole ma il caldo sarà sopportabile

L'ondata di maltempo che ha portato un generale abbassamento delle temperature sull'Italia nei giorni scorsi è ormai conclusa. La pressione atmosferica è in graduale aumento sul Mediterraneo e ne ...Sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sulle aree appenniniche. Temperature: minime comprese tra 17 e 20 gradi; massime tra 26 e 29 gradi. Venti: deboli prevalentemente dai ..." Sta per tornare l'anticiclone africano, sta per tornare il caldo, sta per tornare un altro periodo di stabilità atmosferica con sole prevalente. Dal primo weekend di settembre l'anticiclone sub - ...

Previsione meteo aggiornata per l'Italia di sabato 02 settembre Ampi spazi soleggiati, salvo annuvolamenti al mattino al Nordovest e nel pomeriggio a ridosso dei rilievi ma senza precipitazioni.Le condizioni meteo tornano ad essere più stabili e via via più calde in questo primo weekend di settembre: le previsioni ...