Prendeva il reddito di cittadinanza ma spacciava per arrotondare | arrestato

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nascondeva la droga in casa per poi darsi allo spaccio. Un uomo di 47 anni, percettore deldi, è finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio dopo un blitz dei carabinieri a Pietravairano, nel Casertano. I militari si sono presentati nella sua abitazione...

...quale gli oneri e le spese che danno accesso a una detrazione d'imposta o una deduzione dal... Il documento di prassiin esame il caso di un professionista che aveva versato i propri ...Una parte della pensione del defunto, cioè una quota della prestazione che il defunto... deve fare a meno sia del proprio caro che delche il proprio caro produceva. Per il 2024, se ......quest'anno per effetto della rivalutazione e in misura diversa in base alla fascia diIsee ... Ciò significa, per esempio, che chi primaun assegno unico per figli di 175 euro più ...

Prende il Reddito e spaccia per arrotondare, 47enne in manette Agenzia ANSA

Percettore del reddito di cittadinanza e pusher per arrotondare: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Pietravairano, nel Casertano, dove un pusher 47enne è finito agli ...L’Inca Cgil Campania: “Solo poche decine di persone nei patronati di piazza Garibaldi e San Giovanni a Teduccio ...