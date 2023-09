Preghiera del mattino del 1 Settembre 2023 | “Fammi crescere nell’amore”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ricorre oggi, 1° settembre, la Giornata Mondiale diper la CuraCreato. Uno spunto per la riflessione dei credenti, ma anche un vero e proprio piano d'azione per tutte le persone di buona volontà.L'eventolunedì sera richiama i fedeli riuniti in, unendo un pizzico di folklore e di tradizione - il rito richiama i momentipassato in cui si portavano a benedire buoi e animali ......paese asiatico al centro delle aspirazionipapa e della diplomazia vaticana. Forse dunque non è casuale che lo scorso 28 agosto, il vescovo di Pechino, Giuseppe Li Shan, ha rivolto una...

Preghiera del Mattino GIOVEDI 31 AGOSTO 2023 Lodi Giovedì ... La Luce di Cristo

"Dodici piccole azioni e gesti da vivere in comunione". Il vescovo Nicolò Anselmi, con una lettera inviata alla comunità in occasione della Giornata di preghiera per la cura del creato, indica ai fede ...E' normale che i religiosi considerino la religione più importante dello stato. Chi non considera Cristo più importante dello stato non è un cristiano ...