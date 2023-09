(Di venerdì 1 settembre 2023) Sputi, schiaffi, calci e intimidazioni. Sono queste le segnalazioni che arrivano al movimento politicoORA (e che sono state anche riportate alle Forze dell’Ordine) ddi, luogo di socialità e di incontro per gli adolescenti, soprattutto nel pomeriggio. «Ci sono arrivate diverse segnalazioni – si legge da una nota del movimento Il Blog di Giò.

Pozzuoli. Atti di bullismo alla pista ciclabile di Monterusciello, le parole del Consigliere Volpe Minformo

