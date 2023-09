Povere creature! | recensione | la vita è una Bella scoperta

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il corpo e il cervello. Il cuore e la testa. Il sesso e l’affetto. La morte e la. È un film di contrasti quello di Yorgos Lanthimos, presentato in concorso al Festival di Venezia 2023 e in arrivo nelle sale italiane dal 25 gennaio 2024. Contrasti anche visivi, tra un bianco e nero espressionista e i colori saturati, tra personaggi dai volti martoriati e spaventosi, ma con animi gentili. Contrasti che trovano risoluzione, però, una volta arrivati a fine film. Perché lì arriva la certezza, pura, immediata: quella di aver assistito a una delle migliori interpretazioni della carriera di Emma Stone, a uno dei migliori film del regista greco e, nell’occasione in cui stiamo scrivendo questadi, uno dei migliori film del concorso di questa Venezia numero 80. Coerentissimo con la filmografia di ...

