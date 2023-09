Povere creature! | la recensione del film con Emma Stone

Sono tutt'altro che, quelle immaginate dal talentuosissimo Yorgos Lanthimos. O meglio: l e Poor Things (per citare il titolo originale del film) è una definizione che può essere adatta per definire alcune ...Il film di Yorgos Lanthimos '!' ( Poor Things ) arriverà nelle sale italiane il 25 gennaio 2024, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Il film è stato presentato in anteprima mondiale in concorso all'80. ...Roma, 1 set. Ha entusiasmato Venezia Poor Things, (!) film diretto da Yorgos Lanthimos, presentato in anteprima mondiale in concorso all80esima Mostra Internazionale dArte Cinematografica e dal 25 gennaio nelle sale italiane. Diversi ...

Oltre alle cicatrici che lo sfigurano e alle terribili menomazioni del suo fisico, Godwin Baxter deve a suo padre anche una sincera passione per il metodo scientifico e le pratiche chirurgiche.Una Emma Stone magnifica alle prese con un tour de force nei panni di una donna che rinasce e impara a riscoprire vita e relazioni umane è la protagonista di Povere creature, il dirompente nuovo film ...